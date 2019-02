Spedizionieri, agenti e doganalisti: "Un errore regionalizzare le politiche sulla portualità"

La nota: "Competitività solo con regia nazionale che consenta di concorrere a livello europeo e mondiale".

La Spezia - "In questi anni lo sviluppo della portualità ligure, la crescita dei traffici e conseguentemente la competenza e la professionalità degli operatori, hanno fatto da traino all’intera portualità italiana. Oggi, e i dati lo confermano, la portualità ligure-toscana, serve buona parte del mercato del nord ovest e del nord est di Italia e le prospettive vanno nel consolidamento di queste direttrici; non a caso l’Unione Europea ha voluto che in Liguria passassero due dei corridoi principali europei Ten-T". Si apre così una nota congiunta diffusa dalle associazioni degli spedizionieri, dei doganalisti e degli agenti marittimi spezzini.

"In questo quadro - continuano - si afferma senza dubbio che tutte le politiche sulla portualità e sulle relative infrastrutture non possono che avere un respiro nazionale ed europeo, con una programmazione temporale che ponga in armonia i più importanti mercati italiani e le destinazioni logistiche in grado di concorrere con gli altri hub europei e mondiali. Valorizzare la concorrenza e misurarsi con queste realtà stimola inoltre l’efficienza l’innovazione e l’economicità nei servizi.

Oggi le più importanti Regioni Italiane, anche la Liguria, discutono sul come sperimentare in forma autonoma alcune competenze oggi di rilievo nazionale, crediamo a tal proposito che ogni forma di azione amministrativa e politica in grado di promuovere efficienza e benefici all’economia e alla collettività vada perseguita, tuttavia riteniamo e ribadiamo un errore strategico e dannoso per l’intero Paese, regionalizzare politiche sulla portualità, sulle governance e sulle infrastrutture dedicate che oggi possono produrre competitività ed effetti positivi solo se attuate con una regia nazionale in grado di concorrere a livello europeo e mondiale".