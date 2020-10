Spedizionieri, agenti e doganalisti: "Buona fortuna alla presidente Roncallo, con lei ottimi rapporti"

La Spezia - Esprimiamo alla Presidente Carla Roncallo nel momento nel quale lascia la Presidenza dell’Autorità di Sistema portuale della Spezia e di Marina di Carrara innanzitutto la nostra gratitudine per il lavoro svolto costantemente improntato a disponibilità e passione.



Diamo, infatti, atto che, chiamata ad assumere la guida dell’Ente in un momento di non facile transizione, si è adoperata per sviluppare progetti e realizzazioni attenta alla tempistica richiesta dalle esigenze della comunità portuale, con presenza costante ai problemi anche nel periodo complesso e non facile della pandemia.



Piace sottolineare in particolare l’equilibrio dimostrato nei rapporti con tutte le nostre Associazioni di operatori portuali alle quali la Presidente Carla Roncallo ha prestato non solo attenzione e ascolto ma che ha anche voluto coinvolgere nei momenti delle scelte più rilevanti contribuendo così anche al mantenimento di quella coesione di intenti che caratterizza la nostra comunità portuale nelle sue varie articolazioni pubbliche e private.



Alla Presidente Carla Roncallo le nostre Associazioni formulano i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico nazionale nella Autorità di regolazione dei trasporti alla quale è stata chiamata.



Al Segretario Generale Francesco Di Sarcina esprimiamo, il nostro compiacimento nel segno della continuità formulando i nostri migliori auguri di un proficuo lavoro.





ANDREA FONTANA

Presidente Ass.ne Spedizionieri del Porto



BRUNO PISANO

Presidente Ass.ne Doganalisti del Porto



GIORGIO SANTIAGO BUCCHIONI

Presidente Ass.ne Agenti Marittimi del Porto