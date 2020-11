Spedizioni internazionali: cosa è vietato spedire nel mondo?

La Spezia - Chi ha la necessità di inviare prodotti locali o importanti ad un parente lontano o un amico, si affida alle spedizioni internazionali con un corriere espresso. Ma è importante sapere, però, che non tutto può essere trasportato da un continente all'altro, poiché la spedizione di alcuni particolari prodotti è severamente vietata.



Spedire alimenti

Uno degli articoli meno idonei per le spedizioni internazionali è il cibo. Questo principio si basa su quella che è l'etica import ed export, che ingloba ragioni private e commerciali. Nonostante questo, la spedizione degli alimenti è una delle pratiche più richieste sui corrieri di tutto il mondo. Questo perché la bontà e la qualità del Made in Italy gode di una grande fama mondiale, ma anche perché tantissimi parenti e amici che vivono all'estero richiedono le prelibatezze della propria terra. Il formaggio, la pasta, i vini e il prosciutto sono gli alimenti più richiesti. Alimenti che viaggiano davvero in tutto il mondo, in particolar modo in America, appassionata di prodotti italiani. Sono tante le aziende alimentati che puntano su questi articoli, ma è proprio per questo che va osservato un divieto obbligatorio.



È giusto sottolineare che, a meno che non si tratti di alimenti come quelli sopra indicati, ovvero formaggio, vino, pasta, carne, pesce, sarà possibile provvedere alla spedizione soltanto nel caso in cui il carico sia ben protetto e messo al fresco.



Spedire animali e oggetti di valore

Oltre agli alimenti, severamente vietati al trasporto per uso commerciale, neppure gli animali, vivi o morti che siano, possono essere trasportati dai corrieri. Questo vale anche per tutti gli oggetti che contengono pelle di animale, come le pellicce vere, ma anche per altri oggetti che contengono carne, avorio, ecc., come i lavori artigianali o di antiquariato.



Naturalmente, è vietato anche trasportare l'oro, l'argento, le pietre preziose, gli orologi, le opere d'arte e tutti gli oggetti di un valore superiore ai 6.000€. Questo è un aspetto da non sottovalutare, anche perché lo smarrimento o il danneggiamento accidentale di questi materiali, può costituire un grave problema per i corrieri, per la compagnia aerea e, soprattutto, per il mittente.



Spedire oggetti pericolosi

Sono molti gli articoli pericolosi che possono rientrare nella categoria delle spedizioni vietate nel mondo. Tra questi materiali emergono soprattutto i fuochi d'artificio e gli esplosivi, nonché i materiali radioattivi, le armi, le munizioni, le spade, i coltelli, le pistole o altri articoli che possono danneggiare o compromettere la salute altrui e la propria. Ciò non vale soltanto per le spedizioni internazionali, ma anche per dei semplici viaggi effettuati da persone e non da corrieri. Nei propri bagagli non devono essere presenti lame, coltelli né oggetti appuntiti.



Anche il vetro, il cristallo, le ceramiche, il marmo, il cemento e gli specchi sono vietati. Questi prodotti, infatti, possono risultare molto pericolosi, anche se apparentemente innocui.



Nella lista degli oggetti pericolosi non idonei alle spedizioni, figurano anche i materiali chimici. Tra questi, spiccano soprattutto i solventi, le bombole di gas, gli estintori, il ghiaccio secco, lo spray per i capelli, il petrolio, gli insetticidi, i profumi e i deodoranti, i solventi e tutto ciò che è infiammabile. Anche il ferro magnetico può essere un oggetto vietato.



Altri oggetti vietati alla spedizione

Tra i tantissimi oggetti vietati che non possono essere trasportati fuori dal proprio paese, per mezzo di corrieri incaricati, si elencano le TV e qualsiasi oggetto tecnologico. Anche le piante e i funghi non possono essere trasportati, e neppure tutto ciò che riguarda il tabacco, la marijuana, le droghe e l'alcol.



Severamente vietata è anche la spedizione di materiale pornografico, oppure accessori erotici o pericolosi. Altri oggetti proibiti sono le batterie, le sostanze ossidabili o corrosive, le medicine, la benzina e tutti quei beni che sono vietati dalla legge di altri Paesi. Nella fattispecie, è molto importante verificare il Paese destinatario e i decreti che regolamentano le spedizioni internazionali.