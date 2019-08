Souvenir della Spezia, un mercato in crescita

La Spezia - Il business del souvenir vale 157 posti di lavoro in provincia della Spezia. Sono questi i dati della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati del registro delle imprese attive 2019. Lo studio piazza la città tra i "luoghi del buon ricordo" emergenti, con un +5% rispetto all'anno precedente. Le attività sono passate in un anno da 85 ad 89. Insieme alla Spezia anche Ascoli Piceno (41 da 37, + 11%), Terni (59 da 55, + 7%), Cremona (50 imprese, erano 47, + 6%), Catanzaro (108 da 102, + 6%), Monza e Brianza (126 da 119, + 6%) e Novara (62 da 59, + 5%).

“Lo “shopping del buon ricordo”, spesso artigianale, valorizza i simboli del territorio. Si tratta di proporre i prodotti legati alla tradizione come ad esempio cibi tipici, luoghi, strumenti, prodotti di design o abbigliamento, artigianato. Vanno riproposti innovando e andando incontro a gusti e modalità di fruizione capaci di adattarsi ai luoghi, ai tempi e alle persone", ha dichiarato Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Il commercio di souvenir in Italia conta 18 mila le imprese attive, per la metà in mano a donne. I giovani pesano circa il 15% del totale e anche gli stranieri. Roma (1.628 imprese di souvenir, un decimo di tutta Italia) è prima nel Paese, seguita da Napoli (1.534) e da Milano (860). Quarta è Venezia con 692 attività e con le sue vetrerie e i merletti tipici ottiene la leadership negli oggetti di artigianato (162 imprese su 1.403 attive in Italia). Roma domina nel commercio di oggetti di culto (96 su 371 in Italia) e arredi sacri ed articoli religiosi (74 le attività dedicate su 490) mentre Napoli primeggia nella vendita di bomboniere (162 su 1.301 imprese italiane). Milano invece è prima per il commercio di oggetti d’arte (250 imprese su 1.7 attive a livello nazionale).