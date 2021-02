Sostenibilità, il Comune della Spezia aderisce alla Carta per l'economia circolare

La Spezia - Il Comune della Spezia aderisce alla European Circular Cities Declaration, documento lanciato nell'ottobre 2020 a Mannheim, alla Conferenza europea sulle città sostenibili. La Eccd sostiene “n passaggio sistemico a un modello economico rigenerativo”, ritenendolo “fondamentale per raggiungere la neutralità climatica, promuovere una società prospera e mantenere il consumo di risorse entro i limiti del pianeta”. La European Circular Cities Declaration, sottolineano da Palazzo civico, “è una dichiarazione in cui le principali città europee riconoscono la necessità di accelerare la transizione da un’economia lineare a un’economia circolare in Europa e si impegnano ad attuare iniziative a favore di una società efficiente sotto il profilo delle risorse, a basse emissioni di carbonio e l’obiettivo di migliorare il benessere umano”.