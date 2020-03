Sostegno economico per le imprese emergenza Covid-19, le dritte di Cna

La Spezia - In questo momento di estrema difficoltà per le imprese i referenti di Cna La Spezia sono a disposizione per informazioni e supporto. Ecco un'utile sintesi delle principali misure in campo.



I provvedimenti



Cassa Integrazione



FSBA: Per tutte le imprese artigiane, ad esclusione dell'edilizia, si accede alla Cassa Integrazione prevista da FSBA, Fondo di solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, ovvero tramite il sito dell’Eblig Liguria. L’ammontare dell’assegno ordinario previsto dal fondo è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore. Per info: Franco Baudone baudone.sp@cna.it/ 0187 986217



Cassa integrazione in deroga: possono accedere alla CIG in deroga le imprese del settore privato, tra cui le agricole, la pesca e il terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con sede legale o unità operative/produttive in Regione Liguria; L'accesso al trattamento è riconosciuto, alle imprese sopra i 5 dipendenti, con accordo, siglato in via telematica, con le organizzazioni sindacali; L’accordo non è richiesto per le imprese fino a cinque dipendenti. La CIGD può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 e comunque per durata massima di 9 settimane. E' possibile accedere alla procedura telematica andando sul sito della Regione Liguria. Per info: giuliana.vatteroni@sp.cna.it /0187 598075 o baudone.sp@cna.it /0187 986217.



FIS: aziende commerciali turistiche superiori ai cinque addetti per info Franco Baudone baudone.sp@cna.it/ 0187 986217



Edilizia: Cassa Integrazione ordinaria per info Franco Baudone baudone.sp@cna.it/ 0187 986217



Fondo di garanzia “Emergenza Covid-19” Sostegno finanziario del Circolante a favore di Micro e Piccole Imprese del Turismo, Commercio e Artigianato con sede in Liguria. L’agevolazione consiste nell’ammissione da parte di FI.L.S.E. ai benefici del Fondo di Garanzia: Modalità A) “Garanzia diretta del Fondo”: fornendo una copertura fino all’80% del finanziamento concesso da una Banca Convenzionata a valere su fondi non agevolati; Modalità B) “Controgaranzia del Fondo”: qualora il finanziamento sia supportato da garanzia di un Confidi Convenzionato controgarantita dal Fondo, fornendo una copertura dell’80% alla garanzia non agevolata rilasciata dal Confidi. Per info: Giacomo Fiore fiore.sp@cna.it/ 0187 598073 o Stefani Costa costa.sp@cna.it/ 0187 598072. Bando Invitalia: il Governo premia le imprese che ampliano o riconvertono gli impianti per produrre dispositivi medici e di protezione individuale.Tanto più veloci saranno le riconversioni, tanto più alti saranno i contributi. Tra le misure per contenere l’emergenza epidemiologica covid-19 è prevista la concessione di un finanziamento agevolato a tasso zero. Il finanziamento copre il 75% dell’investimento e può essere accompagnato da un contributo a fondo perduto variabile: 100% se la produzione sarà avviata entro 15 giorni, 50% entro 30 giorni e 25% entro 60 giorni. L’agevolazione massima è di 800mila euro. Per info: Giacomo Fiore fiore.sp@cna.it/ 0187 598073 o Stefani Costa costa.sp@cna.it/ 0187 598072. Per informazioni anche in relazione alla sospensione di Mutui è possibile rivolgersi all’ufficio credito. Cna ha., inoltre, richiesto anche la sospensione di Finanziamenti e Leasing a favore dell'ampia platea d'imprese che li ha sottoscritti. Per info: Giacomo Fiore fiore.sp@cna.it/ 0187 598073 o Stefani Costa costa.sp@cna.it/ 0187 598072.