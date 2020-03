Sospeso il calendario dei divieti circolazione mezzi pesanti

La Spezia - Confartigianato Trasporti informa che il Ministero dei Trasporti ha sospeso il calendario dei divieti per la circolazione dei mezzi pesanti. Il Ministro Paola De Micheli ha firmato il Decreto n. 115 del 13/03/2020 con il quale sospende il calendario 2020 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti da 7,5 ton per le domeniche 15 marzo e 22 marzo per il trasporto nazionale. Per quanto riguarda, invece, i veicoli impegnati in servizi di Trasporto Internazionale, i divieti sono sospesi anche per le domeniche successive e fino ad un successivo provvedimento.