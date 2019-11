Sopra la media europea il Pil pro capite spezzino

La Spezia - No, il Pil non è un misuratore così affidabile di benessere e felicità. Oltre mezzo secolo fa l'ha detto anche Robert Kennedy, ospite dell'Università del Kansas una manciata di mesi prima di essere assassinato, proprio come nel 1963 era accaduto al fratello Jfk. Ma il Prodotto interno lordo – cioè il valore totale di mercato di tutti i servizi e beni finali prodotti dall’economia di un Paese – non è nemmeno un kleenex da accartocciare rapidamente e lanciare nel cestino. E, non essendo disponibili sorrisometri, è un indicatore che, se non può dirci come stanno gli individui, almeno può suggerire lo stato di salute economica di un territorio. È su questa linea d'onda che si muove la recente indagine de Il Sole 24 Ore volta a scandagliare il Pil medio per abitante nelle varie province italiane, circa due terzi delle quali risultano al di sotto del Prodotto medio europeo, pari a circa 28mila euro per abitante. La graduatoria, inutile forse dirlo, la guida Milano (52mila euro) seguita con generoso distacco da Bolzano e Bologna, mentre in coda figurano Medio Campidano, Carbonia Iglesias e Agrigento, tutte e tre sotto i 15mila.



Sopra la media europea il Prodotto interno lordo medio per abitante della provincia della Spezia, che è pari a 29.700 euro. Un 'punteggio' che guarda dal basso quello di Genova (34.100 euro), ma dall'alto quello delle due restanti province liguri Savona (27.300) e Imperia (23.400). I 'vicini di casa' di Massa Carrara si contentano di un Pil medio per abitante pari a 23.700 euro. “Milano, Roma e Torino – spiegano dal Sole - rappresentano in qualche modo il nucleo degli italiani il cui tenore di vita è sopra la media europea: circa una persona su sei risiede infatti lì. Dall’altro lato, scendendo a sud troviamo invece aree ben più povere. Già solo in province come Palermo, Bari, Catania e Salerno vivono quasi cinque milioni di italiani il cui tenore di vita non è dei migliori e a volte non arriva quasi neppure alla metà della media europea”. E Roma (35.800 euro) “è un caso a parte perché a differenza delle altre due province beneficia dall’essere sede di un gran numero di attività pubbliche, alte dirigenze ministeriali e così via, che spingono i redditi verso l’alto. Altrove, invece, ha maggior prevalenza il settore privato”.