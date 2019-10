Somministrazione e commercio di alimenti, nuovo corso con Confartigianato

La Spezia - Per aprire un pubblico esercizio, un bar o un ristorante, è necessario avere superato un esame ed ottenuto l’abilitazione all’attività di somministrazione ed il commercio di alimenti e bevande (ex REC) con avvio lunedì 11 novembre. per una durata di 100 ore. Il corso si svolgerà tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 presso la sede di Confartigianato di via Fontevivo 19, alla Spezia. Il corso è obbligatorio per poter accedere all'esame abilitante, fornisce una preparazione indispensabile per chi decide di intraprendere un'attività imprenditoriale nel settore alimentare: amministrazione e contabilità, merceologia, disciplina del commercio, legislazione fiscale, legislazione igienico-sanitaria, ecc. Al superamento dell’esame finale, previsto per venerdì 24 gennaio p.v., sarà rilasciata l’attestazione necessaria all’apertura dell’attività (è consentito max 15% ore di assenza). Per informazioni ed iscrizione è possibile contattare l'Ufficio Formazione Confartigianato Imprese La Spezia al numero tel. 0187.286648 o inviare una

e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it