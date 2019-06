Snam immetterà idrogeno in rete in via sperimentale

La Spezia - Tantissimi interventi, tantissimi concetti e spunti di riflessione per il prosieguo di una discussione che, nonostante la brevità dei tempi di avanzamento della pratica di conversione del gruppo a carbone in gruppo a turbogas in sede ministeriale, è destinata a riprendere vigore per delineare, qualunque cosa accada, il futuro dei 68 ettari di Vallegrande e il ruolo di Enel.

Nel corso del convegno (clicca qui per il video integrale) organizzato questa mattina da Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, l'azienda ha ribadito l'intenzione di spegnere il gruppo a carbone nel 2021 (clicca qui) e di collocare alla Spezia uno dei gruppi a turbogas necessari a livello nazionale per il mantenimento dell'efficienza della rete energetica e per sopperire ai possibili momenti di calo della produzione da rinnovabili. In questo contesto ci sarebbe comunque la bonifica necessaria e ci sarebbe molto spazio a disposizione per installare anche un parco di pannelli solari. Ipotesi che sono ancora sulla carta e che non sembrano poter soddisfare sino in fondo in termini di livelli e qualità occupazionale, oltre che di produzione di valore da un'area la cui posizione è davvero appetibile per qualunque tipologia di azienda.



"Lavoro e ambiente possono stare insieme, ma ci vuole dialogo con imprese e istituzioni per ottenere un cambiamento del paradigma", ha detto nel suo intervento Angelo Colombini, segretario nazionale Cisl, mentre l'ingegner Luigi Michi, responsabile strategie sviluppo e dispacciamento di Terna, ha spiegato come si stimi una produzione da fonti rinnovabili pari al 55 per cento nel 2030, con un sostegno da parte del gas pari a una capacità 50mila megawatt. "Gli impianti - ha illustrato - non funzioneranno a pieno, ma per decarbonizzare con l'attuale qualità di servizio per i cittadini occorreranno siti che forniscano alla rete i servizi necessari per avere un sistema stabile".



Una interessante novità è stata resa nota da Maurizio Zangrandi, Snam managing director Gnl Italia che ha annunciato l'avvio di una fase di studio e sperimentazione per inserire in rete una percentuale di idrogeno, una delle risorse sulle quali si punta per il futuro dell'energia e del pianeta.

"L'uscita dal carbone nel 2021 - ha aggiunto al presidente degli Industriali, Francesca Cozzani - non sarà decisa solo da Enel perché quello spezzino è un nodo importante nella rete nazionale. Bisogna tutelarsi per farlo accadere davvero e l'ipotesi di un impianto a gas rappresenta un momento di passaggio che potrà garantire un contributo per la produzione di quei 3 gigawatt che servono per la stabilità dell'insieme nazionale. Per questo oltre alla turbina è previsto un pacchetto di batterie. Quello di Vallegrande sarà sempre di più un impianto di stabilizzazione e se l'anno scorso la centrale Enel è stata in funzione 5.500 ore si stima che il prossimo impianto sarà in funzione al massimo per 2.000 ore all'anno. Intanto Enel ha confermato il suo impegno nel programma Futur-e e sarà molto importante vedere se funzionerà l'inserimento dell'idrogeno in rete da parte di Snam, perché è la vera rinnovabile del futuro. Per quanto riguarda l'elettrificazione delle banchine, per la quale spesso si rivolge un appello a Enel, dobbiamo ricordare che poi bisogna convincere le compagnie ad allacciarsi alla rete. Per questo a livello portuale e di trasporti sono ancora più importanti le prospettive per il Gnl e l'idrogeno".