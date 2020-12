Smartworking level pro: lo studio da giardino è la soluzione

La Spezia - In Italia il mercato delle casette in legno è in continua crescita, poiché si sta assistendo ad un utilizzo diverso: non più come deposito di attrezzi da giardino, ma come vere e proprie abitazioni e come luoghi di lavoro.



Grazie alla ricerca e allo sviluppo di tecniche sempre migliori, ma anche per merito dei materiali di cui sono composte, sempre più all’avanguardia e performanti, le casette di legno sono l’ideale non solo come abitazione ma anche come luogo per studiare, lavorare o semplicemente rilassarsi e avere a disposizione uno spazio privato tutto per sé.



Oggigiorno molte persone lavorano in smartworking e hanno dovuto sacrificare dello spazio all’interno della propria abitazione per creare un piccolo ufficio, senza però ottenere risultati ottimali; l’equilibrio tra vita privata e vita professionale non sempre è facile da mantenere. È bene cercare di crearsi uno spazio esterno tutto per sé ed è per questo che il mercato delle casette di legno come quelle proposte da Pineca è cresciuto notevolmente.



Sempre più persone hanno scelto questo tipo di soluzione che risulta essere pratica, economica e confortevole, poiché mantiene le stesse comodità della propria abitazione ma offre il vantaggio di mantenere un equilibrio tra la vita lavorativa e quella privata. A giovarne maggiormente saranno la concentrazione, la produttività e il relax.



I principali vantaggi delle case in legno: qualità ed economia

Le casette in legno hanno una serie di vantaggi che è bene prendere in considerazione:



- Le case in legno vengono realizzate con legno proveniente da foreste certificate, che garantisce durevolezza e qualità ma anche il massimo isolamento termico oltre che acustico. Ogni singolo elemento viene estratto e lavorato con cura, in modo sostenibile ed efficiente, riducendo l’inquinamento e gli scarti, grazie all’energia sostenibile utilizzata per la loro realizzazione.

- Un altro vantaggio è dato dal costo molto contenuto, questo perché la costruzione di elementi di origine naturale comprime i costi sulla materia prima e sulla mano d’opera. Il legno è tra i materiali più semplici ed economici da lavorare, a differenza delle casette prefabbricate in cemento o in altri materiali che richiedono un lavoro più dispendioso.

- Non si rinuncia al fattore estetico poiché è possibile personalizzare ogni singolo elemento della casa, sia interno che esterno, dalle porte ai lucernari. Si ha la possibilità di modificare tutti gli elementi in base ai propri gusti, al proprio stile e alle proprie esigenze.

- Sono facili da costruire, generalmente sono sufficienti pochi mesi per la loro realizzazione, a differenza delle case prefabbricate in cemento o in altri materiali che richiedono un tempo di lavorazione decisamente più lungo.



Tra design ed ecosostenibilità: una scelta green

Non manca l’attenzione e la cura del design delle casette in legno, poiché questo materiale, minimalista e lineare, è l’ideale per rendere elegante il proprio ufficio. Inoltre, le casette di Pineca sono create con il legno che è un isolante termoacustico perfetto che rende la struttura particolarmente insonorizzata, così da permettere di lavorare in maniera ottimale, lontano dai fastidiosi rumori provenienti dall’esterno.



Le casette di legno sono una scelta ecosostenibile, poiché il risparmio energetico è costante. Sono costruite con legname proveniente da foreste giovani, quindi facilmente rinnovabili. Inoltre, il legno è caratterizzato da un’elevata densità e ciò favorisce il mantenimento della struttura fresca d’estate e isolata e calda d’inverno, per cui è superata l’idea di lavorare in giardino soltanto durante il periodo estivo.



Lavorare in smartworking in giardino: produttività, sicurezza e tranquillità

Lavorare in giardino ha molteplici benefici non solo per la salute e sullo stress ma anche per quanto riguarda la produttività. Il divano di casa e il salotto non garantiscono una concentrazione ottimale, poiché sono tante le distrazioni e i fattori che influiscono sulla concentrazione.



Lavorare in una casetta di legno all’interno del proprio giardino migliora l’umore e dona un senso di pace e tranquillità, influenzando positivamente la produttività lavorativa. Ovviamente, è indispensabile avere uno spazio verde dove organizzare il proprio lavoro, e il giardino di casa è il luogo ideale per lavorare in mezzo al verde. Ciò porterà ad un’ottimizzazione dell’efficienza lavorativa, poiché lavorare nel giusto ambiente migliora l’umore e la qualità del lavoro, diminuendo lo stress e la monotonia del lavoro in ufficio, tra rumori e spazi angusti.



Si può creare uno studio molto minimal ma anche più personalizzato, con un’ampia parete scorrevole di vetro che illumina di luce naturale l’intero studio, una scrivania di legno grezzo con mensole, sedute e librerie in metallo. Inoltre, il legno impiegato per la costruzione delle casette ha la caratteristica di essere duraturo nel tempo, grazie alla qualità e i trattamenti che subisce prima di essere utilizzato.



Contrariamente a quanto si pensa, il legno è molto resistente al fuoco poiché, in caso di incendio, avvia un processo di combustione – la cosiddetta carbonatazione - grazie al quale, quando la parte superficiale inizia a bruciarsi, lo strato più esterno si carbonizza creando una superficie che funge da barriera protettiva per la parte più interna del legno.



Inoltre, viene trattato con prodotti che lo rendono ignifugo. Il legno normalmente utilizzato per la costruzione delle casette è il legno lamellare che, tra i materiali antisismici, è quello che offre le migliori prestazioni: grazie alla sua elasticità e flessibilità, è in grado di resistere alle scosse telluriche.



Tutti questi fattori rendono le casette di legno un luogo ideale non solo per abitarci ma soprattutto da utilizzare come ufficio da lavoro, considerato che ormai la maggior parte dei lavoratori sono in smartworking. Creare uno spazio tutto per sé in cui poter lavorare in modo efficiente, tranquillo e sicuro, è fondamentale per la buona qualità del lavoro.