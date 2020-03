Smart working e permessi, anche Leonardo si svuota

La Spezia - Per adesso una quadra sembra essersi trovata presso lo stabilimento Leonardo. Un meccanismo che evita la conflittualità che invece emerge a Fincantieri e presso il porto in queste ore. Oggi le RSU dell'industria della Melara hanno incontrato l'azienda per significare come i lavoratori siano "fortemente preoccupati, in quanto in una grande azienda come la nostra diventa difficile restare isolati - recita una nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil -. Questi sentimenti portano i lavoratori a vivere l’attività lavorativa in uno stato di forte stress che porta a non lavorare serenamente. Sussistono inoltre diversi problemi di carattere produttivo: i lavoratori in smart working lamentano problemi di saturazione delle linee VPN con frequenti disconnessioni, le linee produttive sono in carenza di materiali in quanto la situazione crea problemi anche con le forniture".



Dato atto che "l’azienda sta mettendo in atto le misure precauzionali in linea con le direttive governative per evitare il più possibile situazioni di potenziale rischio contagio", Fim, Fiom e Uilm nazionali hanno chiesto una sospensione delle attività produttive per la prossima settimana per permettere a tutte le aziende metalmeccaniche di organizzarsi per fronteggiare l’emergenza. La soluzione per adesso è un accordo per convertire le 64 ore di permessi per visite mediche in permessi speciali, per aiutare i lavoratori che non sono in smart working a gestire questo momento di emergenza.

Alla Spezia questo si incrocia con la chiusura già programmata per giovedì 19 marzo, giorno del patrono della città con il ponte che si estenderà fino al 22 marzo compreso. Per questo le RSU invitano ad utilizzare il lavoro da casa, chi può, e per gli altri di sfruttare 24 delle ore di permessi speciali da lunedì 15 a mercoledì 17. In pratica Leonardo lavorerà a regime di minimo per tutta la prossima settimana e in fabbrica non ci sarà quasi nessuno.