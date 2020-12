Smart Future Academy, appuntamento online aperto alle scuole

La Spezia - Smart Future Academy è l’innovativo progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori che ha come obiettivo aiutare i giovani a meglio comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contatto con straordinari personaggi dell’imprenditoria, della cultura, della scienza, dell’arte e dello sport.

I 9 speaker scelti dal autorevole Comitato Scientifico dell’Associazione Smart Future Academy in collaborazione con la Camera di commercio di Riviere di Liguria, parlano senza veli della loro vita, della loro carriera, dei loro successi e delle difficoltà incontrate perché il successo è evidente ma la fatica necessaria per raggiungerlo non sempre.



L’evento, che si svolgerà online nella mattinata del 15 dicembre, è completamente gratuito sia per le scuole che per gli studenti e soprattutto valido a fini dei PCTO. I ragazzi possono soddisfare le loro curiosità interagendo in diretta con gli speaker tramite messaggi Whatsapp.

“Cosa Vuoi fare da Grande? Chi ha già le idee chiare deve solo programmare gli step per raggiungere il risultato. Ma chi non le ha? Questa incertezza può provocare frustrazione e un indebolimento della propria autostima, soprattutto in periodo come questo, così delicato e così complicato - dice il Presidente di Smart Future Academy Lilli Franceschetti - L’obiettivo di Smart Future Academy è proprio quello di aiutare i ragazzi attraverso i racconti di chi ha trovato la propria strada, ricordando sempre di non abbattersi se la risposta non la si ha ancora… osservare, ascoltare, provare e la strada viene da sé. Dopotutto, è proprio nelle difficoltà che a volte si trova le scelta che più si addice a noi”.



La Camera di Commercio di Riviere di Liguria si è fatta parte attiva di questa edizione di Smart Future Academy Online, contribuendo con le proprie competenze in materia di orientamento e le consolidate relazioni col mondo scolastico provinciale, a coinvolgere nell'iniziativa numerosi istituti e studenti.



Appuntamento Smart Future Academy RIVIERE DI LIGURIA 2020 ONLINE

15 dicembre 2020 - dalle 8:30 alle 12:30 - l'evento viene trasmesso su Youtube con un link non in elenco.



Gli speaker invitati a Smart Future Academy Riviere di Liguria 2020 Online sono:

Gianluigi Ameglio, Frate minore

Antonio Bruno, Com.Prov. Carabinieri La Spezia

Francesca Cozzani, Imprenditrice

Cristian Fracassi, Ingegnere, inventore, AD Isinnova

Federica Maggiani, Imprenditrice e Pres. Cna La Spezia

Daniele Pallavicini, Pres.Gruppo Giovani Confcommercio Liguria

Sergio Pecorelli, Medico Ginecologo

Elena Freccero, Imprenditrice

Sara Canale, Imprenditrice



I saluti istituzionali a Smart Future Academy Riviere di Liguria 2020 Online sono affidati a:

Enrico Lupi, Presidente CCIAA Riviere di Liguria



In collegamento dallo studio di Smart Future Academy:

Lilli Franceschetti, Presidente Smart Future Academy

Davide Briosi, Web Conduttore



Come ci si partecipa a Smart Future Academy

Scuola: Per partecipare è necessaria l'iscrizione online dell'istituto sul sito di Smart Future Academy alla pagina ISCRIZIONI (https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/).



Successivamente la segreteria le invierà una mail con tutte le informazioni per i docenti e per gli studenti per partecipare gratuitamente a Smart Future Academy Riviere di Liguria Online 2020.



Ospiti o Giornalisti: Scrivere a info@smartfutureacademy per richiedere il link. oppure richiedendo l’accesso sul sito di Smart Future Academy - Blog Galley- Media kit