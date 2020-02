Sito web rinnovato per Baglietto

La Spezia - E’ online il nuovo sito Baglietto spa completamente rinnovato nel linguaggio e nella struttura. Un restyling integrale che ridefinisce la presenza di Baglietto integrandolo nei più moderni codici linguistici della rete.



La pubblicazione del nuovo sito si inserisce in un piano di rinnovamento della comunicazione del marchio spezzino che punta sul customer engagement aprendosi sempre di più al mondo digitale e multicanale.



Creato in collaborazione con l’agenzia Superhumans, che cura la comunicazione del cantiere, il sito www.baglietto.com si presenta totalmente rinnovato sia nell’architettura che nella veste grafica. La navigazione, semplice ed intuitiva, è pensata ed ottimizzata per tutti i dispositivi mobili mentre il design modulare, pulito ed elegante, ricrea lo stile ed il tono di voce sobrio ed elegante che contraddistingue il marchio del Gabbiano.



Ricco di immagini e contenuti, il sito offre un’ampia disponibilità di informazioni e materiali facilmente fruibili e costantemente aggiornati riguardo ai nuovi progetti e alle attività della community Baglietto. Gli utenti potranno non solo ripercorrere l’heritage del marchio attraverso un emozionante viaggio iconografico e video, navigare con le imbarcazioni della flotta, accedere alle ultime notizie e agli eventi ma anche vivere in tempo reale una nuova brand experience tutta digitale. Grazie all’ #bagliettoyachts il sito consentirà, infatti, di vivere in diretta il mondo di Instagram.



“Il rinnovamento del sito segna una nuova tappa nel percorso di rinnovamento delle modalità comunicative del cantiere avviato già nello scorso anno e che guarda alla digitalizzazione e all’innovazione come processo inevitabile per la realizzazione di nuove opportunità. È un cambiamento in atto che coinvolge tutti gli ambiti aziendali con l’obiettivo di diventare nei prossimi anni Impresa 4.0” commenta Raffaella Daino, Head of Communication & Marketing di Baglietto –