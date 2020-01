Sino a giugno il coordinamento di Rete Imprese Italia passa a Confesercenti

La Spezia - Dal 1° gennaio Confesercenti La Spezia si occuperà del coordinamento di Rete Imprese Italia per un semestre. L'associazione di Via Prione ha raccolto il testimone da Confcommercio e lo terrà sino al prossimo 30 giugno.

Rete Imprese Italia è l'organismo di rappresentanza che vede insieme commercianti, artigiani e piccole imprese aderenti a Confcommercio, Confartigianato, Cna e Confesercenti.



Come è sempre accaduto in passato Confesercenti cercherà di fare il suo meglio per coordinare e valorizzare l'esperienza unitaria delle associazioni di categoria, che non viene vissuta in tutte le province italiane e che, per esempio, è unica nel panorama regionale ligure. Confesercenti mirerà nei prossimi mesi a utilizzare questo strumento nella maniera più efficace in continuità con le politiche perseguite sino a ora e seguendo le priorità delle organizzazioni che costituiscono Rete Imprese Italia con un occhio di riguardo allo sviluppo del turismo e all'applicazione dell'utilizzo del 60per cento del gettito delle imposte di soggiorno in accordo con le associazioni da parte dei Comuni che hanno aderito al Patto per il turismo della Regione.