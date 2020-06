Sindacati spezzini in coro: "Intollerabile cassa integrazione in ritardo di tre mesi"

La Spezia - “È intollerabile che migliaia di lavoratori aspettino da tre mesi la cassa integrazione. Si trovi il modo di pagare immediatamente”. Così le Segreterie spezzine di Cgil, Cisl e Uil, che continuano: “I lavoratori dell’Inps devono essere messi in condizione di lavorare al meglio e fornire una risposta celere, tanto più in questo momento di emergenza. Si investa subito in risorse umane e tecnologiche, la sede della Spezia sconta una carenza di organici del 40%, come abbiamo più volte denunciato. I lavoratori non possono e non devono attendere oltre.”