Sindacati ad ASL5: "Priorità la stabilizzazione delle OSS spezzine"

La Spezia - “Abbiamo appreso che la ASL5 ha indetto un bando mobilità extra regionale per titoli e colloquio selettivo per 10 Oss e 10 infermieri. A parte la solita discutibile modalità di assenza di confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, precisiamo che devono essere risorse aggiuntive, non sostituire personale in servizio o in pensionamento.” Così Fp e Filcams Cgil, Fisacat Cisl, Uiltrasporti e Fials, che continuano: “La priorità, come diciamo ormai da due anni, è la stabilizzazione delle 158 OSS spezzine. Accanto a questo, ben vengano risorse aggiuntive, che possono essere trovate anche valorizzando il personale già presente nell'appalto. La ASL5 deve finalmente dirci quali sono i numeri necessari di OSS e personale sanitario per i prossimi mesi, tenendo conto che l'emergenza Covid-19 andrà avanti ancora per molto tempo e le strutture sanitarie del territorio avranno bisogno di nuove risorse.”