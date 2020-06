Sindacati: “Pontremolese deve essere inserita nel piano straordinario del Governo”

La Spezia - “Siamo sorpresi e sconcertati che un'opera assolutamente indispensabile come la Pontremolese, sulla quale da anni abbiamo assistito ad un coro unanime di tutte le forze politiche riguardo alla priorità della realizzazione, non sia inserita nel piano straordinario della ministra De Micheli presentato agli stati generali.”

Così le Segreterie spezzine di Cgil Cisl e Uil, che continuano: “Si tratta di un errore macroscopico ed a farne le spese non sarà solo la nostra città ed il nostro territorio, ma l'intero sistema logistico e portuale del nostro Paese. Chiediamo con forza che la Ministra torni sui suoi passi ed inserisca questa opera strategica per lo sviluppo della nostro territorio e nazionale nel suo complesso. Facciamo un appello a tutte le forze politiche ed alle istituzioni locali affinché sostengano con forza la realizzazione di quest'opera.”