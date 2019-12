Sindacati: "No all'accelerazione sul concorso, Regione convochi il tavolo"

La Spezia - "Apprendiamo con stupore e preoccupazione la decisione di aggiudicare con gara la stesura del concorso per 158 posti da Oss, secondo delibera 614, ad una società esterna per un importo pari a 11.956 euro." Così Cgil, Cisl, Uil e Fials, che continuano: "La richiesta avanzata dalle Oss e dai sindacati alla dottoressa Troiano, in presenza del sindaco Peracchini, in merito alla ristrutturazione del bando ed al rispetto dell'accordo di salvaguardia e protezione siglato in regione con l'assessore Viale, per tutelare i lavoratori attualmente in carico a Coopservice, ad oggi non ha avuto alcun riscontro".



"A prescindere dal metodo, che simboleggia le già denunciate carenze di gestione della Asl 5, - continuano le sigle sindacali - questa accelerata improvvisa sul concorso è dannosa e complica ulteriormente il quadro di tenuta occupazionale delle 158 Oss spezzine. Proprio la settimana scorsa la giunta regionale si era impegnata a convocare un tavolo tecnico-politico in cui studiare la possibilità di un processo di internalizzazione attraverso una società in house, con preventivo parere della Corte dei Conti in merito alla sostenibilità economica.”



Concludono i sindacati: "Come parti sociali denunciamo questa scelta unilaterale che provoca disorientamento e sconforto tra i lavoratori che auspicavano, al contrario, in un percorso trasparente e risolutivo. Chiediamo l'immediata convocazione del tavolo in Regione Liguria, auspicando il sostegno unanime del Consiglio Regionale, come da impegno politico unitario del 9 dicembre 2019. Diversamente saremo costretti a prevedere ulteriori percorsi di mobilitazione per difendere il futuro di 158 persone, lavoratori, famiglie."