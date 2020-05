Silp Cgil, Silf e Fp Cgil scrivono a Toti: “Ancora nessun piano per test alle Forze dell'Ordine”

La Spezia - Il segretario provinciale della Silp Cgil, Paolo Vittori, il coordinatore provinciale del Silf Alessandro Maini e Daniele Lombardo, segretario provinciale Fp Cgil della Spezia hanno scritto una nuova lettera al presidente della Regione Toti per sollecitare ancora un piano di test sierologici e tamponi per i lavoratori delle forze dell'ordine. “Siamo rammaricati- dicono i dirigenti sindacali- non solo non è stato predisposto un piano di test diagnostici, ad eccezione del Corpo di Polizia Penitenziaria, per i lavoratori delle Forze dell'Ordine, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta in merito. Se il Presidente Toti ritiene di negare la profilassi necessaria agli operatori del Comparto Sicurezza, almeno ci spieghi le motivazioni che l’hanno spinta ad ignorare la tutela chiesta dagli uomini e dalle donne in divisa.”



Sottolineano ancora Vittori, Maini e Lombardo: “la Regione utilizza ogni spazio mediatico per dichiarare la volontà di fare ripartire l’economia del territorio, velocizzando la riapertura delle attività commerciali sinora oggetto di restrizioni e promuovendo il turismo, senza tralasciare raccomandazioni sulle misure di sicurezza da adottare. In questo ambito chiediamo a Toti di non dimenticarsi di chi in oltre due mesi di lockdown ha garantito l’ordine e la sicurezza pubblica, con spirito di sacrificio e grande senso di responsabilità e che oggi dovrà ulteriormente vigilare sulla sicurezza; la buona riuscita della Fase 2 passa anche attraverso lo screening sanitario delle categorie più esposte al rischio contagio.”



I tre esponenti sindacali ricordano poi che molte altre Regioni d’Italia hanno iniziato nel mese scorso una massiccia campagna di profilassi dei Comparti Sanità e Sicurezza (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco). Concludono Vittori, Maini e Lombardo: “Rinnoviamo l’invito al Presidente Toti di adottare in tempi brevi ogni concreta iniziativa, in sintonia con le Autorità Sanitarie preposte, che consenta di sottoporre periodicamente e su base volontaria tutto il personale appartenente alle forze dell'ordine e del soccorso pubblico ai test diagnostici, come i test sierologici attualmente disponibili per la diagnosi del contagio da Sars-CoV-2.”