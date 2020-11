Sigarette elettroniche: che cosa contengono?

La Spezia - Le sigarette elettroniche, anche chiamate e-cig, stanno prendendo sempre più piede nel mercato, grazie alla varietà di aromi che le rendono versatili e adatte ai gusti di chiunque. Di seguito si parlerà di come sono formate le sigarette elettroniche e cosa contengono, sfatando alcuni miti ormai consolidati nel tempo.



Cosa sono e come funzionano le sigarette elettroniche

Le sigarette elettroniche sono dei dispositivi creati appositamente per simulare una sigaretta tradizionale, grazie alla gestualità e alla forma che ne ricordano l'uso. Questi dispositivi hanno iniziato a riscuotere successo tra i fumatori, poiché aiutano a ridurre notevolmente la dipendenza da nicotina, diminuendone i danni che causa.



In commercio sono presenti centinaia di gusti: dagli aromi più dolci e fruttati a quelli più tabaccosi, che contengono piccole percentuali di nicotina.

Ma come funzionano queste innovative sigarette?

- La sigaretta elettronica si accende e produce energia.

- All'interno vi è una resistenza che viene scaldata tramite l'energia prodotta, permettendo al liquido presente di scaldarsi a sua volta.

- Una volta raggiunto il calore massimo, il liquido evapora, facendolo inalare a chi la utilizza



Pochi passaggi per poter iniziare a svapare (termine utilizzato per chi inala il vapore) in completa serenità, assaporando il proprio gusto preferito, senza subire gli effetti collaterali per la salute riscontrati con una sigaretta tradizionale.



Cosa contengono le sigarette elettroniche?

Sono ancora molti i dubbi legati a questi nuovi dispositivi. Dubbi che portano molte persone a diffidarne dall'utilizzo, continuando a preferire il fumo tradizionale. Le sigarette elettroniche sono così composte:

- Cartuccia: al suo interno verrà contenuto il liquido da far evaporare con il gusto scelto. Dovrà essere riempito nuovamente una volta svuotato. Funge anche da filtro.

- Atomizzatore: ha la principale funzione di trasformare il liquido contenuto nel serbatoio in vapore, grazie al calore prodotto che ne permette l'inalazione.

- Batteria: consente il corretto funzionamento del dispositivo.



I liquidi contenuti nella cartuccia sono composti principalmente da un mix di acqua, aromi, glicerina vegetale e glicole propilenico. Ogni aroma presenta percentuali diverse dei componenti appena citati, cambiandone leggermente la consistenza durante lo svapo.



A seconda del gusto scelto, si può scegliere quanta nicotina avere all'interno del liquido, partendo da una grossa quantità fino all'assenza totale per diminuirne ancora di più la nocività. Le sostanze inserite all'interno della cartuccia non sono dannose e non provocano problemi di alcun genere.

Se la sigaretta elettronica in possesso presenta una cartuccia ricaricabile, è possibile trovare in vendita aromi in boccette per poter riempire il serbatoio una volta esaurito il liquido all'interno.



Come personalizzare al meglio la propria e-cig

Esistono modelli di svariati tipi in commercio: dalle sigarette più corte a quelle più lunghe, dalle più colorate alle più semplici e professionali. Con questo innovativo tipo di sigarette, è possibile procedere alla personalizzazione del proprio dispositivo, rendendo la sigaretta elettronica un vero e proprio accessorio da portare sempre con sé.



In vendita sono disponibili diverse custodie, cover colorate, postazioni ricaricabili e tanti altri accessori, per garantire un utilizzo versatile e comodo. La sigaretta elettronica può essere portata comodamente sempre con sé, riponendola accuratamente nell'apposita custodia.



Vantaggi della sigaretta elettronica

Procedere con l'acquisto di una sigaretta elettronica ha innumerevoli vantaggi. Sia per combattere la dipendenza da nicotina che per la voglia di iniziare a fumare, questi dispositivi sono decisamente meno dannosi della sigaretta tradizionale: in queste ultime, vi è la combustione che sprigiona materiali (quali catrame, ammoniaca, acetone e altro ancora) altamente dannosi per il proprio organismo, i quali si depositano nei polmoni diventando una delle prime cause di morte legate al fumo.



Essendo completamente prive di questi materiali, le e-cig risultano essere un ottimo alleato per sostituire del tutto le sigarette convenzionali, sia per la salute che per l'aspetto economico. I costi previsti riguardano l'acquisto del dispositivo e dei liquidi da inalare, che presentano prezzi accessibili a tutti



Diversi studi scientifici hanno attestato che i materiali e i prodotti contenuti all'interno dei liquidi acquistabili separatamente, sono innocui grazie all'impiego di ingredienti naturali e non dannosi per l'organismo.



Per quanto riguarda i liquidi contenenti nicotina, la quantità è nettamente inferiore rispetto alle sigarette convenzionali (circa 16 mg a pacchetto), la quale non risulta essere una sostanza cancerogena e dannosa, ma che provoca solamente dipendenza e, inoltre, offre alcuni benefici al corpo.



Inoltre, il vapore emesso dalla sigaretta elettronica non risulta essere fastidioso e nocivo come il fumo prodotto dalle sigarette tradizionali, le quali provocano danni irreparabili anche a chi respira il fumo passivo che producono.