Sicurezza sul lavoro, due corsi nel mese di marzo

La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni per due corsi in materia di sicurezza sul lavoro.



Martedì 6 marzo avrà luogo il corso Antincendio basso rischio. Il corso, della durata di quattro ore, si svolgerà nella sede di Via Fontevivo, dalle 14.30 alle 18.30. Gli interessati possono rivolgersi alla responsabile Laura Rabà, inviando una mail a: raba@confcommerciolaspezia.it oppure telefonando al numero 0187 5985138.



Martedì 13 marzo, sempre nella sede di Via Fontevivo dalle 14.30 alle 18.30 si terrà invece il corso di aggiornamento RLS (responsabili dei lavoratori per la sicurezza). Gli interessati possono contattare la responsabile Laura Ghini, inviando una mail a : ghini@confcommerciolaspezia.it oppure telefonando al numero 0187 598133.