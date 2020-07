Sicurezza sul lavoro, aperte le iscrizioni per corso di RSPP

La Spezia - Aperte le iscrizioni per il corso di RSPP organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Il corso, rivolto ai datori di lavoro, permetterà di apprendere le conoscenze di base necessarie per svolgere con consapevolezza l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Le lezioni saranno suddivise in cinque moduli per un totale di sedici ore e si svolgeranno nella sede della Confcommercio spezzina, in via Fontevivo 19F.



Di seguito il calendario delle lezioni:

Mercoledì 22 luglio 2020 ore 15.00 – 18.00

Giovedì 23 luglio 2020 ore 15.00 – 18.00

Lunedì 27 luglio 2020 ore 15.00 – 18.00

Martedì 28 luglio 2020 ore 15.00 – 18.30

Giovedì 30 luglio 2020 ore 15.00 – 18.30



Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile Laura Ghini (Tel. 0187 5985133 Mail: ghini@confcommerciolaspezia.it).