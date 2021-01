La Spezia - Sono aperte le iscrizioni anche per il corso per carrellisti, indirizzato ai tecnici le cui mansioni riguardano anche la movimentazione di merci. Il corso si svilupperà su due giornate: giovedì 4 febbraio dalle 13 alle 19 e venerdì 5 febbraio dalle 13 alle 19. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile Laura Ghini (Tel. 0187 5985133 Mail: ghini@confcommerciolaspezia.it).