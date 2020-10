Sicurezza negli ambienti di lavoro, un nuovo corso con il Cescot Confesercenti

Per titolari e dipendenti

Per titolari e dipendenti

La Spezia - Il Cescot/Confesercenti La Spezia organizza alcuni corsi sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) destinati ai titolari di azienda che devono assumere il ruolo di responsabili per la sicurezza nell’impresa, Rspp (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione), ai dipendenti delle imprese che devono fare la formazione obbligatoria prevista dagli accordi Stato/Regioni, a titolari e dipendenti che devono frequentare il corso di aggiornamento quinquennale obbligatorio.

I corsi avranno inizio giovedì 29 ottobre alle 15 presso la sede di Via Ugo Foscolo, 25 alla Spezia.

Per informazioni ed iscrizioni, contattare i seguenti numeri: 0187 739305 – 348 7265561 oppure scrivere al seguente indirizzo cescot.formazionelaspezia@gmail.com.