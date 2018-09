Sicurezza e formazione: "Le aziende spezzine cercano 200 ragazzi"

Il vicesindaco Giacomelli annuncia una iniziativa per avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Il direttore di Confindustria, Faconti: "Per la sicurezza serve una normativa più semplice ed efficace".

La Spezia - Due morti bianche in quindici giorni. Così si era aperto il mese di maggio alla Spezia, con gli incidenti che si erano stranamente svolti a poche centinaia di metri in linea d'aria l'uno dall'altro: il primo a Santa Teresa e il secondo a Pertusola.

I due episodi avevano fatto scattare l'allarme e il consigliere Oscar Teja aveva chiesto la convocazione della commissione comunale Sicurezza sui luoghi di lavoro per avviare una serie di approfondimenti sulla tematica. Nel pomeriggio si è svolta la terza seduta del ciclo di audizioni, presieduta e introdotta da Marco Frascatore: ospite il direttore di Confindustria, Paolo Faconti.



"Gli eventi luttuosi sono inaccettabili anche per noi, più si parla di sicurezza meglio è - ha esordito -. Il nostro ruolo è quello di aiutare a far crescere la sicurezza delle nostre associate. Il quadro normativo italiano è molto puntuale, anche troppo, tanto che è spesso difficile da mettere in atto in tutti i suoi aspetti burocratici. Servirebbe un impianto legislativo più semplice e concretamente applicabile. Ma sia chiaro: il rischio zero non è raggiungibile. La tendenza negli ultimi anni è positiva: si è registrata una forte diminuzione degli incidenti. Certo, si può e si deve fare di meglio. Ritengo che le motivazioni di questo calo degli incidenti nei luoghi di lavoro siano diverse: c'è stata una riduzione delle ore di lavoro, ma anche un generalizzato cambio di mentalità, anche da parte degli imprenditori. C'è più collaborazione tra imprese e sindacati e sta verificandosi anche un lento ma costante ricambio generazionale dei lavoratori. In alcuni casi a complicare le cose ci sono le difficoltà linguistiche tra lavoratori di diversi Paesi, ma ci sono mansioni per le quali è necessario importare maestranze. Credo che sia importante approfondire ancora il rapporto tra associazioni datoriali e sindacati per trovare soluzioni concrete e reali, al di là dell'applicazione delle leggi. Ripeto, occorrono meno norme, ma che siano più efficaci".



Faconti ha illustrato anche le attività del Comitato paritetico per la sicurezza, che opera nel comparto dell'edilizia: in tre anni sono stati controllati 650 cantieri e 800 aziende. "Se riscontriamo problemi proponiamo correttivi e se questi non vengono attuati scatta la segnalazione. Abbiamo dato il via anche al progetto Edilizia sicura - ha proseguito Faconti - che ha effettuato verifiche su 85 aziende e 200 lavoratori".

Patrizia Saccone ha fatto notare come la formazione sia talvolta ritenuta un orpello inutile, da non seguire. "Non dovrebbe essere un obbligo, ma una necessità", ha risposto il direttore di Confindustria.

Da Massimo Lombardi è stato chiesto quali incentivi ulteriori possano essere messi a disposizione delle aziende e come si possa ritornare ad affidare certe lavorazioni a personale italiano. "Ci siamo posti la domanda su come fare per ridurre il ricorso a lavoratori provenienti da tutto il mondo. Mancano i saldatori, per esempio. Il problema è culturale e la domanda è: chi vuole fare il saldatore in Italia? Sugli incentivi credo che possa già essere utile ridurre i costi della formazione per le aziende e che sia proposta in maniera seria".

Rispondendo agli interrogativi posti da Roberto Centi sulla possibilità dell'incidenza della filiera degli appalti sulle tematiche della sicurezza e sulla carenza di verificatori, Faconti ha spiegato che "gli enti di controllo che si occupano di ogni settore non possono reggere. Serve una rivisitazione del quadro normativo per arrivare a svolgere una azione più specifica e che sia effettivamente incentrata sulla presenza o l'assenza di sicurezza e non sul mero rispetto delle norme".

La scomparsa delle scuole professionali e le differenze nei salari tra italiani e stranieri sono state indicate da Fabio Cenerini come i motivi della perdita di specializzazione da parte dei lavoratori italiani. "Il mondo è cambiato - ha risposto il direttore di Via Don Minzoni -. Un tempo bastava il diploma. Oggi solo la laurea non serve a niente: occorre un master, come minimo. Fare una scuola professionale oggi per una azienda sarebbe quasi antistorico, visto che si tratta di un modello che non funzionerebbe più. Come Confindustria abbiamo però collaborato con Sanlorenzo, Comune e Regione per la Accademy Sanlorenzo tramite cui selezionare ragazzi per un corso di formazione. Proprio per rispondere al problema dell'assenza di figure specifiche".

Dialogando con Massimo Caratozzolo è scaturito un ragionamento sull'aumento dell'età pensionabile come una possibile causa di calo della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare per quel che riguarda le attività usuranti.



Le conclusioni sono state affidate al vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico, Genziana Giacomelli: "Attualmente abbiamo alcune scuole professionali triennali in città, ma forse sono poco conosciute. Per questo stiamo organizzando un'iniziativa per illustrare l'offerta formativa del territorio. Secondo uno studio oggi alle imprese spezzine occorrono 200 ragazzi e con la Regione faremo un percorso per avvicinare le due parti: chi cerca e chi offre possibilità di lavoro. Contemplando ovviamente anche la formazione per quel che concerne la sicurezza".