Sicurezza, ammortizzatori sociali, finanziamenti: tre nuovi seminari

La Spezia - Dopo il successo della video conferenza tenuta dal dottor Mario Funaro in cui si è parlato di finanziamenti regionali e nazionali dando informazioni a tutti i partecipanti, associati e non solo, Confcommercio Imprese per l'Italia La Spezia organizza altri tre appuntamenti online in modo da fornire ulteriori chiarimenti a tutto il mondo del commercio e

dell'imprenditoria. Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma zoom ma sarà possibile seguire il seminario in diretta anche attraverso la pagina facebook di Confcommercio.



Lunedì 18 maggio alle 14:30 - Si parlerà di sicurezza e delle linee guida da attuare in vista della riapertura. Terrà l’incontro il responsabile alla sicurezza di Confcommercio Roberto Corsini.



Martedì 19 maggio alle 15 - Il tema sarà quello degli aiuti e degli ammortizzatori sociali. La conferenza sarà a cura della consulente del lavoro di Confcommercio Giorgia Caporilli.



Mercoledì 20 maggio alle 11 - Sarà replicato l'incontro che si è svolto giovedì scorso. Si parlerà nuovamente di finanziamenti regionali e nazionali. Terrà l’incontro il funzionario di Confcommercio Mario Funaro. I soci potranno collegarsi alla piattaforma zoom e partecipare all’incontro avendo anche la possibilità di intervenire con domande. Sarà possibile conoscere le modalità e richiedere le credenziali di accesso inviando una mail a comunicazioni@confcommerciolaspezia.it. Le credenziali rimarranno valide per tutti e tre gli incontri. Le riunioni saranno comunque trasmesse in diretta anche sulla pagina facebook: @confcommerciolaspezia e rimarranno disponibili per tutti coloro che volessero riguardarle anche in un secondo momento.