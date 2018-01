Siae, sconti per gli associati di Confartigianato

La Spezia - E’ stata prorogata fino al 31 Marzo 2018 la Convenzione con la SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, attraverso cui le imprese Associate a Confartigianato possono usufruire degli sconti sui compensi dovuti in caso di utilizzo di apparati (radio, lettori, cd, computer via web, televisori, ecc.) di riproduzione di musica e di video tutelati dal diritto d’autore nei locali dove si svolge l’attività. Sono confermate le condizioni dello scorso anno, e quindi le riduzioni applicate sono pari al 25% per la “musica d’ambiente” diffusa nei laboratori artigiani, anche non aperti al pubblico e nei pubblici esercizi, e del 40% per la musica d’ambiente su automezzi pubblici. Per quanto riguarda i “trattenimenti musicali senza ballo” lo sconto applicato agli associati è pari al 10%. E’ confermata anche la rimodulazione delle tariffe applicate ai pubblici esercizi, con un meccanismo di calcolo che si basa sulla superficie del locale e sulla tipologia di apparecchi utilizzata, con una complessiva diminuzione dei prezzi degli abbonamenti. Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni, è fissato al prossimo 28 Febbraio 2018. Per l’applicazione delle riduzioni da parte delle sedi e filiali SIAE in favore degli Associati, è necessario che gli stessi esibiscano la tessera di adesione alla Confartigianato oppure una documentazione equivalente (lettera su carta intestata dell’Associazione comprovante la situazione Associativa). Non è necessario compilare una modulistica particolare.