Siae, posticipato il termine di rinnovo degli abbonamenti per la musica d'ambiente

La Spezia - Considerate le misure eccezionali ulteriormente adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, con comunicazione Siae del 19 gennaio 2021 prot. 18/2021, è stato eccezionalmente posticipato il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d’ambiente 2021 al 30 aprile 2021. Tale nuova scadenza dei pagamenti annuali riguarda tutte le modalità di rinnovo ed è valida per tutte le tipologie di utilizzazioni di musica d’ambiente (pubblici esercizi, alberghi, negozi). Gli uffici Cna La Spezia restano a disposizione delle imprese per informazioni e supporto al tel 0187.598080 o alla mail della referente monica.sanguinetti@cnalaspezia.it.