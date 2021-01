Siae, confermato lo sconto per i soci Confartigianato

La Spezia - Confartigianato La Spezia ha rinnovato la convenzione con la Siae attraverso la quale le imprese associate che utilizzano nei propri locali, dove si svolge l’attività (aperti al pubblico e non), apparati (radio, lettori, cd, televisori, etc) di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d’autore, possono usufruire di riduzioni percentuali pari al 25% per la “Musica d’ambiente” (40% per gli apparecchi installati su automezzi pubblici) ed al 10% per i “Trattenimenti musicali senza ballo”. Gli importi degli abbonamenti 2021 sono invariati rispetto a quelli dello scorso anno. Confartigianato ricorda che per “musica d’ambiente” si intende la diffusione della musica nei laboratori artigiani e negli “esercizi commerciali” (locali nei quali vengono effettuate vendite di merci e servizi), nei pubblici esercizi (bar e ristoranti, per i quali è prevista una tabella apposita), negli stabilimenti balneari, nelle sale d’attesa e negli ambienti di lavoro, anche non aperti al pubblico, delle imprese, con radio, televisori, filodiffusione, riproduttori di dischi, cd, nastri, PC/Internet ed altro. Gli “trattenimenti musicali senza ballo” si riferiscono a pubblici esercizi e locali aperti al pubblico che effettuano abitualmente intrattenimenti e nei quali la musica è un elemento accessorio indispensabile per l’attività principale dell’esercizio. E’ possibile rinnovare l’abbonamento attraverso il portale internet della SIAE inserendo, tra la documentazione la copia della tessera associativa. Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni, è fissato al momento al 1° Marzo 2021 (salvo proroghe).