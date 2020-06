Si torna in aula con i corsi di Cna Ecipa La Spezia

La Spezia - Riparte la formazione in presenza di Cna Ecipa La Spezia. Alcuni corsi sono già iniziati e si sono svolti in aula nella sede della Cna Spezzina di via Padre Giuliani 6 ed in contemporanea sulla piattaforma Microsoft Teams. “Le lezioni si svolgono nel rispetto delle direttive nazionali e regionali sulla formazione professionale ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro – spiega la referente di Cna Ecipa la Spezia Raffaella Bicci -. Abbiamo un’aula che normalmente poteva ospitare sino a 32 alunni che è stata riorganizzata per 9 posti a sedere distanziati di ben oltre un metro. Dove è possibile, soprattutto per le esercitazioni pratiche, privilegiamo l'utilizzo degli spazi esterni. Docenti e alunni devono indossare la mascherina in aula e gli ambienti vengono puliti e disinfettati a fine lezione. L'esperienza maturata in questi mesi di obbligata distanza ha fatto accrescere la confidenza e l'utilizzo da parte delle imprese delle tecnologie informatiche e piattaforme online. Per molte attività la lezione a distanza in modalità sincrona risulta un vantaggio perché evita lo spostamento del personale dalla sede aziendale, per questo integreremo le lezioni aula con questa nuova modalità di frequenza”.



Sono già partiti i seguenti corsi: Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni; Corso igienico sanitario per tatuaggio, piercing e trucco permanente; Formazione lavoratori a basso medio ed alto rischio; Aggiornamento obbligatorio triennale del primo soccorso aziendale; HACCP e relativo aggiornamento obbligatorio quinquennale e Aggiornamento obbligatorio triennale FER. In programma per mercoledì 8 e 15 luglio i corsi di aggiornamento quinquennale addetto all’utilizzo di carrelli elevatori e macchine movimento terra. Si terrà invece giovedì 9 Luglio alle ore 14.00 presso SE.PR.IN l’Aggiornamento obbligatorio quadriennale addetto montaggio smontaggio ponteggi.







Sono, inoltre, in via di calendarizzazione: Aggiornamento obbligatorio quinquennale addetti all'utilizzo di gru su autocarro, PLE e gru mobili; Aggiornamento obbligatorio quinquennale Rspp a BASSO MEDIO ed ALTO Rischio; Primo soccorso; Antincendio e relativo aggiornamento, Aggiornamento obbligatorio quinquennale della formazione lavoratori e Addetto all’utilizzo di carrelli elevatori. “Se le imprese hanno necessità di un corso non presente in elenco chiediamo gentilmente di prendere contatti con i nostri uffici” conclude la referente di Cna Ecipa raffaella Bicci. Cna Ecipa la Spezia mail: ecipa@sp.cna.it tel 0187 598076-75.