Si torna ad affittare a canone concordato. Come cambia l'era degli Aaut

La Spezia - Trovare un appartamento? Una faticaccia. Se poi si parla di studenti universitari lo è di più e se il mercato sembra saturo l'impresa si fa ancora più ardua. Faticaccia non solo per i fuori sede ma anche per chi decide di dedicarsi ad un progetto di autonomia e quindi, banalmente, cerca casa. Questo è avvenuto a seguito del boom degli appartamenti ammobiliati ad uso vacanza. Un mercato questo non privo di insidie se si pensa al fatto che in molti "si improvvisano" con la scusa dei soldi facili con pernottamenti anche a 19 euro a persona. Una situazione che rovina due realtà: quella degli operatori e degli affitti in generale.

Il mercato della locazione, alla Spezia, sembra che celi diverse difficoltà e a fare il punto è il direttore dell'assocazione di categoria Confartigianato della Spezia Giuseppe Menchelli. Il mercato però non è del tutto blindato e si notano dei segnali positivi.

"Chi vuole cercare una casa - spiega Menchelli - per andarci a vivere, che siano famiglie oppure studenti universitari, è evidente che ha delle difficoltà. Ma non tutto è perduto infatti stiamo assistendo a un'onda di ritorno verso le locazioni a lungo termine. Il boom degli appartamenti ammobiliati ad uso vacanze si è registrato l'anno scorso. Ora però un consistente numero di immobili sta rientrando nel mercato degli affitti a canone concordato".

"La percezione che si ha - ha spiegato Menchelli - è che in molti comincino a capire la portata dell'impegno che richiede il settore turistico: a partire dall'attenzione che si deve prestare all'immobile (la manutenzione su tutte, ndr) alla tassazione molto alta per strutture extralberghiere come gli aaut. Il rientro nei canoni di affitto concordato si affianca ad un altro scenario da un certo punto di vista vantaggioso per il privato: l'Irpef ad esempio è al 10 per cento, l'Imu è ridotta e le bollette sono a carico dell'inquilino. I costi si riducono e le responsabilità cambiano".





clicca qui per l'articolo completo) emergeva un altro punto della situazione. Nel Comune della Spezia gli immobili a canone concordato sono, al 31 dicembre 2018, 5.579. Gli alloggi locati nel mercato libero 3.924. Dall'analisi dei dati del 2013 è emerso che i canoni concordati erano 2.953 e quelli del libero mercato erano 5.728. Questi dati per i sindacati degli inquilini e dei proprietari devono far riflettere: i canoni concordati, ogni anno, sono aumentati. Dal 2016 ad oggi c'è stato un decremento e si sono ridotti i contratti a canone concordato. La riduzione è dovuta, appunto, alla nascita degli appartamenti ammobiliati a uso vacanze. Si tratta di un fenomeno rischioso che per i sindacati riduce il plafond degli alloggi disponibili per la locazione "classica" e determinare possibili aumenti nell'affitto.

Riferendosi ai dati del 2013 i sindacati avevano poi sottolineato l'immissione del mercato di 800 appartamenti. La scelta a favore degli Aaut è dovuta al fatto che si limitano i disagi dovuti alla morosità e a un guadagno fluido.