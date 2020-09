Si può licenziare? Confartigianato: "Per giustificato motivo oggettivo"

La Spezia - L’Area Lavoro Confartigianato in materia di licenziamenti chiarisce che in attesa di chiarimenti da parte degli Organi competenti, le aziende che hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale emanati a decorrere dal 17/3/2020 ad oggi comprendendo anche la 9+9 settimane di cui al DL 104/2020, o che, in alternativa, abbiano completamente fruito degli esoneri contributivi previsti dal DL, possono attuare interruzione del rapporto di lavoro subordinato per giustificato motivo oggettivo. Il licenziamento è precluso per tutte le aziende che non hanno integralmente fruito di tali trattamenti e agevolazioni. Le imprese possono comunque attuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo in alcuni casi previsti come in caso di cessazione dell’attività o accordo di conciliazione aziendale in sede protetta. Per ulteriori informazioni e consulenza personalizzata è possibile contattare l’Area lavoro Confartigianato, tel. 0187.286629-63.