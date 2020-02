Sfide e opportunità con Booking.com, organizza Confartigianato

La Spezia - Il web è sempre più il principale strumento di vendita per le strutture ricettive e proprio per questo motivo rappresenta un luogo dove è opportuno che le strutture concentrino la loro attenzione. Per sfruttare il potenziale di internet, bisogna mettere in atto un’efficace strategia di marketing online, curando al meglio la comunicazione. Per questo motivo giovedì 5 marzo dalle 15 alle 17, presso i locali della Confartigianato, in via Fontevivo, 19 si terrà un incontro con un responsabile di zona di Booking.com che illustrerà le nuove opportunità del portale con particolare rifrimento alla nostra area territoriale. L’incontro è stato organizzato dal Consorzio di affittacamere Welcome La Spezia e da Confartigianato e sarà un occasione di incontro e di scambio con il più grosso portale di prenotazioni alberghiere. Le attività ricettive gestite imprenditorialmente possono iscriversi al seminario entro il 24 febbraio mandando una e-mail:

turismo@confartigianato.laspezia.it (indicando nome, cognome, nome della struttura, riferimenti telefonici). Booking.com, come è noto, è il tour operator leader mondiale delle prenotazione on line. In funzione dal 1996, il

portale Booking.com è disponibile in 42 lingue e annovera oltre un milione di attività turistico-ricettive contrattualizzate. Il portale è dotato di un motore di ricerca di facile utilizzo che, oltre ai dati tariffari, fornisce tutti i dettagli e le informazioni utili. Chi prenota tramite Booking.com può inoltre accedere alle recensioni apportate dai clienti che hanno alloggiato in precedenza in una determinata struttura.