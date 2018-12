Sette "nuove" botteghe storiche. Gli eroi del commercio che non mollano

Questa mattina in Comune la consegna della targa-marchio.

La Spezia - Salumeria Gerali, Panattoni, Profumeria Teresa, Lunardelli, Boutique Vogue, Drogheria Stoppani E Peer, Salumeria Leonardi. Sono i nomi delle "nuove" sette botteghe alle quali stamani in Comune sono state consegnate le targhe da affiggere che riportano il marchio "Bottega storica". Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore alle attività produttive Lorenzo Brogi hanno consegnato ai titolari di 7 attività commerciali e pubblici esercizi la targa con il marchio di Bottega Storica.



Le 7 attività saranno quindi inserite nell'albo ufficiale delle Botteghe Storiche e potranno apporre una targa consegnata dal Comune della Spezia. Di questi esercizi si può dire che hanno visto tutte le rivoluzioni della città e, come li ha definiti il sindaco sono degli "Eroi del commercio". Oggi continuano a portare avanti un duro compito.

Per essere riconosciute Botteghe Storiche ed iscritte nell’apposito elenco gli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita al dettaglio di merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono risultare in possesso dei seguenti requisiti: svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 50 anni a prescindere dagli eventuali mutamenti di gestione o proprietà e presenza di arredi, attrezzature, documenti, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;

I titolari di attività commerciali e pubblici esercizi in possesso dei requisiti richiesti, hanno quindi inoltrato una domanda per chiedere l’iscrizione all’Albo delle Botteghe Storiche istituito da Legge Regionale n.29 del 10/07/2002.

“Un riconoscimento importante per chi da molti decenni con sacrificio e tenacia tiene viva una attività commerciale in un momento storico tra l’altro di grande difficoltà anche a causa di una crisi economica che non sembra attenuarsi. Sottolinea il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Ma dobbiamo tenere conto non solo dell’aspetto economico ma anche del valore sociale che le “botteghe” portano con se: luoghi in cui è ancora possibile stabilire un rapporto umano.

“Questa iniziativa è volta anche alla valorizzazione delle attività storiche, delle tradizioni e del patrimonio culturale del commercio - ha dichiarato l’assessore al Commercio Lorenzo Brogi - Oltre a costituire un’importante testimonianza del vissuto dei cittadini della Spezia e della tradizione imprenditoriale locale, può diventare parte integrante dell’attrattiva turistica della nostra città. ”





Botteghe storiche 2018



Panattoni snc Piazza Garibaldi 23

Di Pensierini Giancarlo e Lambardi

Commercio al dettaglio di frutta fresca ed esotica avviato in data 27.4.1924



Salumeria Gerali di Amadei Mirco Via Vittorio Veneto 24

Commercio al dettaglio di alimentari, salumeria dal 25 dicembre 1954

(1954-1979: Gerali Egidio

1.1.1980 al 25.7.18: Cerone Fragolina e Orlandini Aldo

Dal 25/7/18:AMADEI MIRCO



Barboni Teresa Via del Prione 211

Commercio al dettaglio di profumeria, bigiotteria e articoli da regalo dal 7/09/1962

Profumeria da sempre rinomata e concessionaria di migliori marche di cosmetica, profumi. La signora Teresa ancora ad oggi continua a dare preziosi consigli alla clientela anche se da diversi anni la figlia raffaella la sostituisce degnamente



Lunardelli Renato Di Lunardelli Giovanni Franco - Via Di Di Monale 77 –

Commercio di cuoiami, pellami, minuterie ed accessori dal 09/03/1933 (aperto dal padre sig. Lunardelli Renato)



Vogue Sas di Lorieri Fiorella Via del Prione 213

Commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori donna dal 1/06/1960 ( attività iniziata da Vettori Otello e Pigliapochi Leila e rilevata nel 1990 dalla signora Lorieri Fiorella)



Salumeria Leonardi di Guidoni Ombretta Via XXIV Maggio123

Commercio al dettaglio alimentare e salumeria iniziata il 29/8/55 da Danotti Elsa. Si sono succedute 4 gestioni . La signora Ombretta l’ha ereditata nel 2014 dalla madre Leonardi Anna Luisa con cui ha lavorato tanti anni.



Drogheria Stoppani & Peer di Sue Peer Via Magenta 9

Commercio al dettaglio di alimentari e non come spezie, cioccolato, drogheria, confetteria, caffè, luxury food dal 19.12.1855

L’attività che appartiene alla stessa famiglia da 5 generazioni .La prima licenza commerciale risale al novembre 1855, rilasciata dal sovrano dell’Epoca Re Vittorio Emanuele II. Durante la guerra la palazzina che ospitava la torrefazione, la fabbrica di liquori e la pasticceria è stata completamente distrutta. Dell’originario fabbricato fu ricostruito nel dopoguerra il solo piano terra, dando allo stesso l’attuale aspetto. Alla fine degli anni 90 l’attività di Drogheria viene rilevata da Sue, figlia di Andri Peer che prosegue la tradizione familiare da ormai 160 anni di attività.