Sette mesi di chiusura, le palestre chiedono di essere ascoltate

La Spezia - "Siamo alla fine dei giochi, abbiamo deciso di metterci la faccia e di non essere più l'esercito degli invisibili". Asc/Pasbem/Confederazione dello Sport - le tre sigle dello Sport del mondo Confcommercio - uniscono le forze e promuovono una campagna di sensibilizzazione per un intero settore dimenticato e sull'orlo del definitivo collasso. “I professionisti, gli imprenditori, i collaboratori e i lavoratori autonomi dello Sport e del Wellness, come tutti gli altri, meritano più attenzione da parte delle istituzioni – ha detto Stefano Nanni, presidente ASC Liguria -. Ad un anno preciso dal primo lockdown il bilancio delle attività sportive è raccapricciante, 7 mesi di chiusura totale, 5 mesi di apertura "contingentata", nei migliori dei casi poco di più di 2000 euro per i professionisti a partita IVA che hanno dichiarato perdite calcolate sul mese di aprile 2020; 2400 euro di indennità per i collaboratori sportivi e possibilità di accedere a poche forme microcredito per i datori di lavoro”.



Con tutte le testimonianze raccolte mediante il form https://iovivodisport.it/welcome sarà presentato un manifesto.