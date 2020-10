Servizio di informazione turistica, appalto di due anni ai piemontesi di Itur

La Spezia - Al termine dell'iter che ha visto l'amministrazione comunale svolgere una manifestazione di interesse e una indagine di mercato, l’affidamento biennale della gestione dei servizi di informazione turistica per il Comune della Spezia è andato alla società Itur di Mondovì.

La commissione ha aggiudicato l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base di gara di 92mila euro.

Nella fattispecie Itur ha offerto un ribasso del 12,31 per cento per un importo di aggiudicazione di 80.675 euro.