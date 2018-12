Servizio crocieristico e stazione marittima, gara top secret sino al 14 gennaio

La Spezia - Bisognerà attendere la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara per la gestione del servizio di accoglienza dei passeggeri e per la realizzazione della nuova stazione marittima per conoscere il numero e i nomi dei soggetti che parteciperanno. Lo hanno ribadito questa mattina la presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Carla Roncallo, e il segretario generale, Francesco Di Sarcina.



“Quest’anno si è lavorato molto sul tema del waterfront, in accordo con il Comune, partendo dalla proposta di project financing, della quale è stato possibile dichiarare la fattibilità a giugno scorso – ha detto la presidente Roncallo -. Il bando di gara scadrà il 14 gennaio, permettendo all’Adsp di affidare il servizio crocieristico nel porto della Spezia e, se ve ne saranno le condizioni, anche in quello di Carrara, all’aggiudicatario. La gara prevede anche un importante investimento per la realizzazione di un nuovo terminal, adeguato alle future esigenze, che costituirà il primo nucleo del nuovo progetto di riconversione della Calata Paita. Su questo tema, si è sottoscritto anche un accordo tra Adsp, Comune, Regione, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Agenzia del Demanio, che definisce quali siano le aree da sdemanializzare, in quanto da convertire ad uso urbano”.