Seminario gratuito in Confartigianato con l'Ispettorato nazionale del lavoro

La Spezia - Quali sono gli obblighi burocratici in materia di salute e sicurezza nei cantieri? Quali sono i documenti obbligatori che possono essere richiesti dagli ispettori durante un controllo? A queste domande che coinvolgono imprenditori edili, impiantisti elettrici, impiantisti idraulici, antennisti, serramentisti, falegnami e professionisti in genere si proverà a dare risposta nel corso di un interessante seminario promosso dalla Confartigianato della Spezia che si svolgerà Giovedì 26 Settembre, dalle ore 16.00, nella sala corsi di Confartigianato in via Fontevivo, 19.

Interverranno al seminario Enrico Taponecco, Responsabile Ambiente e Sicurezza Confartigianato, il dott. Bruno Nobile e l'Arch. Maria Argenziano, Ispettori di polizia giudiziaria dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il seminario vuole approfondire prevalentemente gli aspetti documentali per permettere alle imprese di evitare pesanti sanzioni in caso di accertamenti e sopralluogi ispettivi. Ai datori di lavoro che ricoprono l'incarico di Responsabile SPP saranno riconosciuti tre crediti formativi validi come aggiornamento del corso per Responsabile SPP.



Per partecipare al seminario è possibile iscriversi contattando l'Ufficio Ambiente e Sicurezza, tel. 0187.286632 – e-mail:

sicurart@confartigianato.laspezia.it.