Seminari a distanza per andare avanti, nuova iniziativa Confartigianato

La Spezia - Dpcm, Fase 2, riaperture. Come bisogna muoversi? Per questo motivo Confartigianato la Spezia per fare un po' di chiarezza, evitare adempimenti non espressamente richiesti dalle norme e aiutare le imprese propone una serie di appuntamenti di approfondimento.

Gli appuntamenti inizieranno in una data significativa per Confartigianato, il 12 maggio, per ricollegarsi alla data fondativa dell'Associazione spezzina il 12 maggio 1946 quando grazie all’iniziativa di settanta imprenditori nasceva l'Associazione. Da quel giorno è iniziata una storia che dura da settantaquattro anni, fatta di passione volta alla difesa e alla crescita delle piccole imprese del territorio territorio.

“Le nostre riunioni, i seminari, la formazione si spostano sul web – spiega Giuseppe Menchelli, direttore Confartigianato della Spezia - ma la nostra attività di rappresentanza e tutela delle piccole imprese resta la stessa. Dall'inizio dell'emergenza Covid 19 non ci siamo mai fermati ed i nostri uffici alla Spezia, Levanto e Sarzana non si sono mai fermati ricevendo su appuntamento le imprese. Le videoconferenze sulla nostra piattaforma certificata ci consentiranno, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale di vedere i nostri soci, informarli su norme e adempimenti, ascoltare le loro esigenze per essere in grado di tutelare i loro legittimi interessi nelle sedi opportune”.



Ecco i primi appuntamenti che si terranno on line in videoconferenza alle 16



12 maggio - Sicurezza e valutazione dei rischi ai tempi del Covid-19

13 maggio - Pulizia e sanificazione, facciamo un po' di chiarezza

14 maggio - Cassa integrazione, bonus, credito: cosa c'è da sapere?

19 maggio - Estetiste e acconciatori: come riaprire

20 maggio - Bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie: asporto e dopo?

21 maggio - Strutture ricettive, stabilimenti balneari: la fase 3

Le imprese interessate ad iscriversi gratuitamente possono mandare una e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it verrà inviato poi un link per partecipare sulla nostra piattaforma certificata, per ulteriori informazioni tel. 0187.286648-52.