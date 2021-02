Sei un'azienda del turismo? Partecipa gratuitamente al job speed date in Confartigianato

La Spezia - La Confartigianato della Spezia anche quest'anno organizza uno “Job speed date” durante il quale le aziende interessate potranno conoscere le persone che hanno partecipato con esito positivo al corso per addetto all'accoglienza turistica di Confartigianato. Gli allievi che hanno ottenuto con esito positivo test ed attestati possedevano tutti un alto livello della lingua inglese certificato. Vista l'impossibilità di svolgere eventi in presenza, l'iniziativa, durante la quale tutti i partecipanti (operatori e allievi del corso) avranno la possibilità di presentare la propria attività, si terrà mercoledì 3 febbraio 2021, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in modalità webinar sulla piattaforma Google Meet. Se hai un'azienda nel settore del turismo (hotel, albergo, affittacamere, trasporti marittimi, nautica, agenzie, noleggio di natanti, ecc) e sei interessato a selezionare personale per tirocini e assunzioni puoi gratuitamente partecipare inviando una e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it entro martedì sera.