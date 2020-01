Sei nuovi pasticceri con Confcommercio, parte un nuovo corso

La Spezia - Sei pasticceri neodiplomati al corso organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Il corso, tenuto dal docente Jacopo Lecci, talent italian chef 2018, si è svolto all’interno del locale Seghino di Piazza Cavour alla Spezia, di Mirco Belforti e Federica Serventi. Lo chef Lecci, da tempo docente dei corsi di pasticceria di Confcommercio, ha collaborato per anni al fianco degli chef stellati più famosi come Gianni D’Amato (ex Rigoletto di Reggiolo e oggi Arti e Mestieri a Reggio Emilia), Giancarlo Perbellini a Verona e Andrea Mattei a Forte dei Marmi.

Alla sessione, la prima del 2020, hanno preso parte Daniela Blandini, Camilla Catanzariti, Anelayse De Jesus Santos, Nicholas Laudicina, Luisa Perfigli e Silvia Sanguinetti. I nuovi pasticceri, per superare l’esame, hanno sostenuto una prova teorica e una pratica, realizzando dolci davvero buonissimi, assaggiati dagli esperti.



A breve apriranno le iscrizioni per una nuova sessione. Il corso si rivolgerà sia a coloro che vogliano approfondire la propria passione nel mondo della pasticceria sia a chi desideri stupire i propri ospiti con dolci realizzati ad arte.



Chi fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni su questo e altri corsi può contattare la signora Silvia D’Elia della segreteria della Confcommercio al numero (0187-5985101) oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@confcommerciolaspezia.it