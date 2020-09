Seconda sessione del corso ricostruzione unghie. Iscrizioni aperte

La Spezia - Considerata la forte adesione alla prima edizione del corso ricostruzione unghie, sono già aperte le iscrizioni per una seconda sessione formativa. Il corso è organizzato da Confcommercio Imprese per l'Italia e le lezioni sono tenute dalla docente qualificata Elisa Federzoni, titolare di un centro estetico alla Spezia.



Il corso, che prevede 24 ore formative suddivise in tre giornate e al termine delle quali sarà rilasciato un attestato, prenderà il via non appena verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti.



Le lezioni saranno suddivise in una parte teorica e una pratica. La parte teorica riguarderà le norme di igiene, la sicurezza e l’anatomia. La parte pratica permetterà ovviamente di apprendere le tecniche di ricostruzione. Tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid.



Ai partecipanti sarà garantita la fornitura del kit e sarà rilasciato l’attestato al superamento del test finale. I posti sono limitati.



Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente del corso, la signora Silvia D'Elia al numero 01875985101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it.