Seafuture Awards, in gara le idee degli studenti

La Spezia - Seafuture 2020, la rassegna internazionale dedicata all’economia del mare e alle innovazioni in ambito marittimo-navale civile e militare, che si terrà alla Spezia dal 23 al 27 giugno 2020, guarda alle giovani generazioni e per il secondo anno consecutivo promuove il premio “Seafuture Awards 2020 – High Schools” dedicato agli studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado della Liguria.



In particolare, il premio punta a valorizzare elaborati divulgativi o tesine indirizzate verso argomenti, prodotti o processi nell’ambito delle tecnologie del mare, che abbiano come tema principale la salvaguardia dell’ambiente. Elemento premiante per la selezione del vincitore sarà l’integrazione della ricerca con una o più interviste ad esperti e figure di riferimento che avvalorino il lavoro di ricerca sul tema approfondito.



Gli interessati possono presentare la propria candidatura entro il 4 maggio 2020 sulla piattaforma dedicata del sito www.seafuture.it. Un Comitato Scientifico composto dai rappresentanti dei partner organizzatori di Seafuture 2020 selezionerà i sette elaborati finalisti che saranno proclamati nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà nell’ambito di Seafuture venerdì 26 giugno 2020. I sette finalisti avranno la possibilità di presentare le loro tesi in una apposita area espositiva e di partecipare a B2B, seminari e convegni nell’ambito della manifestazione.

Una giuria composta da rappresentanti di aziende espositrici a Seafuture, selezionerà i tre vincitori a cui saranno assegnati premi in tecnologia per un valore totale di oltre 2000 Euro.



“Seafuture Awards 2020 – High School” dedicato agli studenti delle scuole secondarie liguri, sarà assegnato contestualmente al premio Seafuture Awards 2020 rivolto a laureati, dottorandi e dottori di ricerca provenienti dal mondo accademico italiano, sia civile che militare. Il premio dedicato agli studenti universitari punta a valorizzare le tesi sperimentali, magistrali o di dottorato, legate allo sviluppo di processi e prodotti nell’ambito delle tecnologie del mare e sviluppate presso industrie o laboratori di Dipartimenti Universitari o Centri di Ricerca.



“Seafuture non è soltanto uno degli appuntamenti internazionali di primo piano nel settore marittimo-navale che porta alla Spezia l’eccellenza del settore, ma è anche un evento che per tutta la settimana coinvolge l’intera città, celebrando il mare come cuore pulsante della vita economica e industriale della Spezia – ha commentato Cristiana Pagni, Presidente di IBG, società organizzatrice di Seafuture 2020 – Proprio per riflettere sull’importanza del mare, delle sue potenzialità in chiave di sviluppo e crescita della nostra regione e dell’intero paese, abbiamo voluto, attraverso un premio dedicato, coinvolgere anche in questa edizione, gli studenti degli istituti superiori in una sfida che li spinga a riflettere, conoscere e approfondire il mare a 360°, come motore per lo sviluppo di un comparto di eccellenza che ha bisogno di competenze e investimenti in ricerca e innovazione e come risorsa da proteggere e preservare. Il premio dedicato agli studenti superiori è parte di un progetto più ampio, i Seafuture Awards 2020 in cui premieremo anche le tesi universitarie. Si tratta di un’iniziativa con cui vogliamo accrescere la consapevolezza, a partire dalla scuola e dall’università, di come l’industria del mare rappresenti un fiore all’occhiello del nostro paese in termini di ricerca tecnologica, eccellenze e propensione all’innovazione e che per questo sia necessario, valorizzare tutti quei percorsi formativi che consentono di studiare e sperimentare il mare nelle sue diverse declinazioni: ambientali, produttive, tecnologiche e industriali, nella certezza che la Blue Economy possa sempre di più diventare un vantaggio competitivo per tutto il sistema paese.”



I bandi per partecipare a “Seafuture Awards 2020” e a “Seafuture Awards 2020 – High Schools” sono disponibili sul sito di Seafuture al seguente link: https://www.seafuture.it/sf_awards/