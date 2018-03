Seafuture 2018 si presenta in tv

La Spezia - Ribalta televisiva per Sea Future 2018, in programma dal 19 al 23 giugno presso la base navale della Spezia. Venerdì 30 marzo alle 19.30 Cristiana Pagni, presidente Bllue hub azienda speciale Cciaa Riviere di Liguria, sarà ospite di S4, talk show sul mondo della nautica condotto da Floriano Omoboni e in onda su Sportitalia, anticiperà le novità di questa sesta edizione.

La trasmissione è giunta al suo 7° anno di programmazione. La prima puntata del talk show S4 dedicata alla Nautica avrà in studio Luca Figari del Seatec di Carrara, la fiera della tecnologia e componentistica della nautica; Eddy Padiglione, skipper professionista e Immacolata Moretta di Suzuki.



Il programma è curato e presentato da Floriano Omoboni, produttore/giornalista televisivo che segue da tanti anni il mondo dello sport e della televisione e che dichiara: “Sportoutdoor.Tv offre contenuti di altissima qualità a un pubblico di appassionati: i 5 format tv, estivi e invernali, sono tutti originali, scritti, realizzati e prodotti dal nostro team di video operatori professionisti e vanno in onda in chiaro, gratis e in prima serata su diverse piattaforme televisive del digitale terrestre, sul web e anche su Sky.”



Ecco i canali televisivi che programmano le 2 trasmissioni nautiche racchiuse sotto la livrea SPORTOUTDOOR.TV :

- SPORTITALIA, tv nazionale visibile in simulcast sul canale 60 del digitale terrestre e Sky 225

- ODEON/NUVOLA61, tv storiche visibili sul canale 177 del digitale.

- RETECONOMY, canale televisivo di economia & finanza visibile sul canale 512 della fascia prestigiosa delle Tv news di Sky e sul canale 260 del digitale.

-Inoltre la messa in onda è anche su network di 100 Tv locali di tutta Italia, le migliori tv locali della loro regione e area geografica. E da quest’anno anche in Romania e Slovenia