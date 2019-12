Sconto in fattura, esulta Cna

La Spezia - “Il Senato ha abrogato lo sconto in fattura per chi effettua lavori che danno diritto a ecobonus o a sismabonus. Una decisione che rappresenta una grande vittoria per la CN. La nostra Confederazione ha combattuto questa jattura per artigiani e piccole imprese fin dall’inizio e per lungo tempo da sola, non accettando nessuna ipotesi di compromesso. Siamo lieti che la fermezza e la chiarezza abbiano prevalso”. Così il presidente di Cna Installazione Impianti La Spezia Davide Mazzola.



“Anche sul nostro territorio ci siamo mobilitati sul punto -, prosegue Mazzola -, sottoscrivendo la petizione online promossa a livello nazionale e il ricorso all’Antitrust. Abbiamo, inoltre, invitato e incontrato i parlamentari spezzini e spiegando le ragioni della nostra contrarietà alla misura prevista dall’articolo 10 del Decreto Crescita. Ringraziamo, pertanto, la senatrice della Lega Nord Stefania Pucciarelli, la deputata di Forza Italia Manuela Gagliardi e la deputata del Partito Democratico Raffella Paita, che hanno partecipato al costruttivo confronto con la nostra categoria comprendendo le motivazioni della nostra avversità all’articolo del Decreto” conclude il presidente di Cna Installazione Impianti La Spezia Davide Mazzola.