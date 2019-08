Sconto in fattura, Confcommercio: "Sia abrogato l'articolo 10 del Decreto Crescita"

La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia esprime forte preoccupazione per quanto riportato all’art. 10 del “Decreto Crescita”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 2019. L’articolo introduce la possibilità, per chi sostenga interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che effettua l’intervento (il cosiddetto “sconto in fattura”) cedendo a questo il relativo credito d’imposta recuperabile in cinque anni; l’impresa potrebbe a sua volta cedere il suddetto credito al proprio fornitore di beni e servizi ma non a istituti di credito o intermediari finanziari.



"Risulta evidente - affermano Sergio Camaiora e Roberto Martini, vicepresidente e direttore di Confcommercio La Spezia - che solo pochi operatori, caratterizzati da una già grande forza economica e organizzativa, potranno far fronte a questa misura che risulterà, invece, insostenibile per la maggior parte dei distributori e installatori.

In questo modo si tenderà a indirizzare e, pertanto, restringere la libertà di scelta dei consumatori, a beneficio di poche grandi aziende e penalizzando la piccola e media impresa, con rischio concreto di perdita di posti di lavoro.

Questo squilibrio è sottolineato dalla stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che nelle scorse settimane ha reso nota la propria posizione di perplessità rispetto a questa parte del Decreto.

La situazione, inoltre, è resa ancor più penosa dalla mancata emanazione del provvedimento attuativo da parte della Agenzia delle Entrate, mancanza che determina, di fatto, l’inapplicabilità della norma e genera ancor più confusione e conflittualità fra le parti, mentre frena gli investimenti e gli interventi.

Si richiede pertanto a tutte le autorità competenti di intervenire al fine di abrogare l’art. 10 del “Decreto Crescita” così come è stato pubblicato, per poter ripristinare una situazione di equilibrio e pari dignità per tutti gli operatori del settore e di cercare una soluzione che garantisca la corretta concorrenza all’interno del mercato, per salvaguardare le piccole e medie imprese nell’ottica di una crescita economica che riguardi tutte le parti interessate".