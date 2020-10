Sconto Tari, Confcommercio: "Apprezziamo impegno amministrazione"

La Spezia - Sconto del 35 per cento su base annua per le categorie economiche più colpite dall’emergenza covid 19. “Un risultato importante frutto del grande lavoro di pressione da parte delle associazioni di categoria, che in questi mesi hanno spinto affinché si raggiungesse questo traguardo. Apprezziamo l’impegno profuso da parte dell’Amministrazione della Spezia che ha trovato le soluzioni per venire incontro alle nostre richieste”. A dirlo sono i vertici di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. "Le attività, che hanno sede nel Comune della Spezia, che hanno presentato istanza, colpite dalla crisi legata al lockdown e all’emergenza Covid avranno uno sconto comunale in bolletta - proseguono da Via Fontevivo -. Un provvedimento a favore delle utenze non domestiche direttamente interessate dai periodi di chiusura e anche in favore di quelle attività che, anche se non formalmente chiuse, hanno risentito della crisi del settore turistico.

Lo sconto approvato oggi, per il valore di circa 500 mila euro, è un aiuto volto a sostenere la ripartenza in un momento davvero molto difficile per l’economia e per il lavoro della città.

L’Amministrazione della Spezia ha così garantito una riduzione del 35% sulla totalità della tariffa, sia sulla parte variabile che su quella fissa. Invitiamo pertanto le aziende che hanno presentato istanza a non pagare l’ultima fattura che verrà compensata con il credito dato dal provvedimento, l’aggiuntivo 10% di rimborso verrà compensato con successive fatture o rimborsato con altre modalità". Per qualsiasi informazione le aziende possono contattare gli uffici di Confcommercio al numero 0197 598511.