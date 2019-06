Sconti per le navi che sbarcano rifiuti differenziati

La Spezia - Da due settimane il porto offre agli armatori un'opportunità in più. Un'opportunità amica dell'ambiente frutto della gestione dei rifiuti nello scalo rinnovatasi con una recente gara. L'ha spiegato ieri a Lerici il segretario generale dell'Autorità di sistema portale del Mar ligure orientale, Francesco Di Sarcina, intervenuto per illustrare il Documento di programmazione strategica dell'ente. “Ora, quando una nave arriva in porto – ha affermato l'ingegnere -, se scarica cartone, alluminio e altri material riciclabili già imballati, ottiene sconti sul costo del conferimento del rifiuto. Non lo fanno in tanti porti italiani, anzi siamo tra i primi. Incoraggiamo gli armatori a farci arrivare materiale riutilizzabile, così li facciamo risparmiare e aiutiamo l'ambiente”. Sempre in materia ambientale, il segretario ha ribadito che, sul fronte crociere, “per ridurre l'inquinamento la soluzione non è l'elettrificazione delle banchine. Obbligare una nave a spegnere i motori e attaccarsi alla corrente, che ha costi elevatissimi rispetto al gasolio, significa mandarla via, mandarla in porti che non hanno adottato l'elettrificazione. La strada maestra e universalmente riconosciuta per ridurre gli impatti è invece insistere sul Gnl, che non inquina. Incoraggiando gli armatori a scegliere questo tipo di carburante per le navi e usando il Gnl per attività interne allo scalo, pensiamo ai muletti, ai vari mezzi del porto. Stiamo studiando una serie di iniziative in questo senso e le presenteremo alla comunità quando saranno mature”.