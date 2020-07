Sciopero regionale dei trasporti, possibili variazioni al servizio Atc

La Spezia - Braccia incrociate venerdì 24 luglio per gli autisti di Atc. E' previsto uno sciopero regionale dei trasporti indetto dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasport durante le fasce orarie dalle 11 alle 15. In una nota di Atc si legge: "Alla fine dell'astensione potranno verificarsi ritardi in quanto il personale si presenterà ad assumere servizio nei vari depositi. Si comunica alla gentile clientela che l’ultimo sciopero proclamato ha avuto un’adesione del 68 % del personale Aziendale comandato in servizio".